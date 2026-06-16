فاطمة قنديل ضيفة «الكتب خان» في أمسية بعنوان «ما لم تقله فاطمة قنديل»

تنظم «الكتب خان»، في إطار احتفالاتها بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، أمسية أدبية خاصة تستضيف خلالها الشاعرة والأكاديمية فاطمة قنديل، في لقاء يحمل عنوان «ما لم تقله فاطمة قنديل»، الصادرة عن الكتب خان، ويديره الشاعر والكاتب محمد خير، وذلك يوم الأربعاء 24 يونيو، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بمقر الكتب خان في دجلة المعادي.

ويتناول اللقاء مسيرة فاطمة قنديل الشعرية والأدبية، مع قراءة في منجزها الإبداعي، إلى جانب مناقشة تجربتها الروائية والسيرية في رواية «أقفاص فارغة»، التي حصدت ميدالية نجيب محفوظ في الأدب المقدمة من قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2022، وصدر لها ترجمة إنجليزية عام 2025.

وتعد فاطمة قنديل واحدة من أبرز الأصوات الشعرية في جيل السبعينيات، وهي أستاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة حلوان، وحاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة في النقد الأدبي. كما شاركت في تحرير مجلة «فصول» للنقد الأدبي، وأصدرت عددًا من الدواوين الشعرية والمسرحيات الشعرية، من بينها «حظر التجول»، و«صمت قطنة مبتلة»، و«أسئلة معلقة كالذبائح»، و«أنا شاهد قبرك»، و«بيتي له بابان».

ويدير الأمسية الشاعر والكاتب محمد خير، الذي تنوعت إسهاماته بين الشعر والرواية والقصة القصيرة، وصدرت له أعمال عدة، من بينها روايات «سماء أقرب»، و«إفلات الأصابع»، و«مرحلة النوم»، إلى جانب مجموعات قصصية ودواوين شعرية، وقد تُرجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية ولغات أخرى.