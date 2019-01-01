رئيس البورصة يلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين لبحث التعاون

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعا مع مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وذلك في إطار سعي البورصة للاستماع إلى كل الأطراف اللاعبة في السوق لرفع كفاءته، بحسب بيان اليوم.

جاء ذلك عقب تسليم رئيس البورصة شهادات لنحو 29 من الدفعة الرابعة للحاصلين على شهادة دبلومة السيتا "CETA" المعادلة للشهادة الدولية "CFTe"، ليؤكد رئيس البورصة للحاصلين على الشهادات ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق والعمل على رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية من خلال الجمعية المصرية للمحللين الفنين.

وقال فريد -خلال لقائه بأعضاء الجمعية- إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف اللاعبة في السوق للمشاركة في جهود التطوير والتنمية التي تقوم بها البورصة لتحقيق أقصى المنافع لسوق الأوراق المالية المصري.

وتابع فريد أن هذا الاجتماع يعد اللقاء الثاني بعد لقاء أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية للاستماع إلى ممثلي شركات الوساطة في الأوراق المالية وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الآليات والمنتجات المالية الجديدة التي أصدرتها إدارة البورصة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

وستستكمل إدارة البورصة اجتماعاتها مع باقي الجمعيات مثل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاليات والمنتجات المالية الجديدة واستعراض الجهود التي قامت بها البورصة مؤخرا.

وشهد اللقاء نقاشات واسعة حول المؤشر الجديد الذي أطلقته البورصة المصرية وهو "EGX 30 CAPPED"، وهو المؤشر محدد الأوزان ليكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق وهو ما تعهد كل المحللين الفنيين بزيادة الاعتماد على هذا المؤشر في تقييم أداء السوق، وكذلك تم التطرق إلى تطوير التعاون في دعم الجهود التي تبذلها إدارة البورصة في رفع مستويات معرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة سواء لطلبة الجامعات أو لموظف عددا من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وذكر فريد أن إدارة البورصة تنظر إلى عملية اصلاح وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة والتي تتضمن 3 جوانب جانب العرض حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة كل ما هو معروض وتحسين الافصاحات المقدمة من قبل الشركات مع العمل على التواصل مع الشركات لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.

وعلى مستوى جانب الطلب تعمل إدارة البورصة على تنظيم لقاءات تعليمية وتعريفية لطلبة الجامعات وموظفي عددا من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة وكذلك تنظيم لقاءات بين الشركات المقيدة واقسام البحوث بشركات الوساطة، فضلا عن تطوير كل قنوات التواصل مع المجتمع لرفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

وعلى مستوى بيئة التداول، عملت إدارة البورصة على إتاحة وتفعيل مزيد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة واتخاذ مزيد من الإجراءات والتي من شأنها تبسيط عملية التداول وزيادة معدلات السيولة.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، باللقاء وأنها بداية جيدة لتعاون أكبر متطلعين لمزيد من العمل لدعم جهود التطوير التي تقوم بها إدارة البورصة.