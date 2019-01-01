رئيس الجالية المصرية بالبحرين: عدم الاعتراف بمحاميّنا أكبر مشاكلنا في الدول العربية

قال سيد مسعود، رئيس الجالية المصرية في البحرين، إن مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج" كان مميزا سواء في عدد المشاركين أو الموضوعات التي طرحت للنقاش، كما أنه يعد دليلا على وعي وزارة الهجرة والمسؤولين في مصر بأهمية التواصل مع المصريين بالخارج.

وأضاف مسعود، لـ"الشروق" على هامش المؤتمر، أن هناك مشكلات عدة تواجه المصريين بالدول العربية، على رأسها عدم الاعتراف بالمحامين المصريين في حالة إذا تعرض أحد المواطنين للحبس أو الوقوع تحت طائلة القانون، مطالبا المؤسسات الحكومية في مصر بضرورة وجود حل للأزمة في أسرع وقت.

ولفت مسعود إلى أن قرار تخصيص شهر يوليو للاحتفال بالحضارة والتراث المصري في كندا يعد بداية مهمة لاستكمال جهود تنشيط السياحة والترويج للثقافة المصرية في الخارج، إلا أن تنفيذ القرار في دول أخرى سواء عربية أو أوروبية يحتاج إلى دعم من الدولة ووجود ممولين للأنشطة التي يتم تنفيذها خارجيا؛ نظرا لعدم قدرة الجاليات على تحمل تكاليف هذه الفعاليات الكبرى.

يُذكر أن وزارة الهجرة نظمت على مدار الـ4 أيام الماضية فعاليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والتي اختتمته أمس بزيارة ميدانية لمشروعات هضبة الجلالة؛ لتعريف المصريين بالخارج على أهمية المشروعات القومية.