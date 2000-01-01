أمين عام مساعد الدول العربية: الأوضاع في ليبيا مقلقة ولا تتجه للاستقرار

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن «الأوضاع في ليبيا مقلقة ولا تتجه إلى الاستقرار بل تتجه إلى مزيد من التصعيد الميداني»، منوهًا أنها لا تصب في مصلحة السلام والاستقرار في ليبيا أو عموم منطقة شمال إفريقيا.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الجامعة حذرت من مغبة اعتماد الحل العسكري كسبيل محاولة إنهاء الأزمة في ليبيا، معقبًا على الأوضاع في ليبيا: «هذا أمر مزعج للغاية».

وأكد أن «الأزمة الليبية لن تحل إلا من خلال الحوار السياسي»، محذرًا أن أي تصعيد ميداني يتجه في اتجاه عكسي لما يحاول أن يفعله المجتمع الدولي من وجود حل ليبي.

وتابع الأمين عام مساعد جامعة الدول العربية: «البعض لا يريد هذا ويصر على الحل العسكري وهو أمر في منتهى الخطورة»، قائلًا إن المدنيين الليبيين يدفعون الثمن في هذه المواجهات.

ونوه أن «الوضع لا ينبئ أن نهاية الأزمة تكون قريبة بل العكس»، مستطردًا: «الأمر يحتاج إلى كثير من الحكمة في تناول الأمور بداية من الفرقاء الليبيين وتوجهًا إلى الأطراف الخارجية».