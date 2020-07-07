رئيس الحكومة التايلاندي يقرر إعادة تشكيل مجلس الوزراء

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، إنه سيقوم بإعادة تشكيل الحكومة بحلول أغسطس، بعد استقالة وزير المالية أوتاما سافانايانا وثلاثة آخرين من أعضاء الحكومة، بصورة فورية.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن برايوت قوله في إيجاز صحفي بإقليم سيساكيت، إن التغيير الحكومي سيتم قريبًا وأنه ليس هناك حاجة لانتظار قيام البرلمان بتمرير الميزانية قبل تنفيذ التغييرات.

وقال رئيس الوزراء، إنه تواصل مع خلفاء محتملين ليحلوا محل الوزراء المستقيلين، وإنه ينتظر أن يسمع ردًا منهم، وستتعامل الحكومة الجديدة مع اقتصاد يواجه أكبر انكماش له خلال أكثر من عقدين.

وتستعد تايلاند، التي تعتمد على السياحة والصادرات، لمواجهة أسوأ انكماش اقتصادي في آسيا الناشئة العام الجاري، بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا على السفر والتجارة.

ويتوقع البنك المركزي تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قياسية تبلغ 1. 8 %.