الجزائر تسجل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفًا و355 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار الجزائري»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1052.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 315 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 15 ألفًا و107.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 585 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.