روسيا تسجل 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6428 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 752 ألفا و797 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، بأن الإصابات الجديدة سجلت في 83 منطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 531 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، و256 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان أن 8443 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 531 ألفا و692 شخصا.

وأوضح أنه تم تسجيل 167 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11937 شخصا.