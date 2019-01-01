 روسيا اليوم: العثور على طائرة الركاب الروسية المفقودة.. والركاب على قيد الحياة - بوابة الشروق
الجمعة 16 يوليه 2021 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

روسيا اليوم: العثور على طائرة الركاب الروسية المفقودة.. والركاب على قيد الحياة

وكالات
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:02 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:02 م

أكدت وسائل إعلام روسية، أنه تم العثور على الطائرة التي اختفت اليوم الجمعة من الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.

وبحسب روسيا اليوم، ركاب الطائرة على قيد الحياة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نوفوستي" بأن الطائرة من طراز "أن-28" اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأكد المصدر تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك