قال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، إن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الأن إلى 454 مشروعا بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه.



ويأتي ذلك في إطار تدشين الجمهورية الجديدة وإنطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي « حياة كريمة » تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستاد القاهرة الدولي.



وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات موزعة على قطاعات الأبنية التعليمية بواقع 60 مشروعا، و39 مشروعا للهيئة القومية، و49 مشروعا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا 77 مشروعا للصحة، بجانب 54 مشروعا لقطاعات الرى والطب البيطرى والبريد، بالإضافة إلى إنشاء 30 مجمعا خدميا، و28 مركز شباب، و14 وحدة إسعاف ومطافى وبيطرية ومجزر، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروعا للكهرباء مع إنشاء 72 كوبري على ترع ومصارف مائية.