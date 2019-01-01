 مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 12:50 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 12:50 م

قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة.

وقال رئيس شرطة مدينة ليفيلاند، ألبرت جارسيا  وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة إن "الشرطة تلقت مكالمة في وقت مبكر حول تصرف أحد الأفراد بغرابة ومعه بندقية كبيرة، وعندما وصل الضباط، لاحظوا وجود شاحنة نوع "بيك آب شيفروليه" والتي تبين أنه تم تقديم بلاغ بحقها في وقت سابق من اليوم لأن سائقها كان يقود بتهور على الطريق السريع".

وأوضح جارسيا، أنه في غضون دقائق بعد الاتصال، فتح المشتبه به الباب الأمامي وبدأ في إطلاق النار على عناصر الشرطة؛ ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.


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