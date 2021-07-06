نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدور القوات النظامية في حفاظ الاستقرار

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد.

وأشار دقلو - لدى مخاطبته بمقر الفرقة ١٥ مشاة بمدينة الجنينة (ولاية غرب دارفور)، ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة - إلى التنسيق المشترك بين المنظومة الأمنية في السودان، لافتا إلى أنها ظلت العين الساهرة في كل السودان.

ووجه بفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وقال إن الدولة لن تسمح بالفوضى نهائيا.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إن الدعم السريع خرج من رحم القوات المسلحة، لافتا إلى أن قانون الدعم السريع تمت إجازته بواسطة البرلمان.

وأضاف: "لولا القوات المسلحة لم يكن هناك دعم سريع"، مشددا على أهمية حسم مظاهر الانفلات الأمني ومعالجة الظواهر السلبية، وعدم حدوث أي فوضى داخل مدينة الجنينة، وأنه لن يسمح لأي شخص بحمل البندقية بخلاف قوات فرقة السيطرة المناط بها حفظ الأمن داخل المدينة.

وندد دقلو بعملية تجنيد الأطفال في الحركات المسلحة، ووصفها بأنها "خطوة مخالفة للقانون".

وأوضح أن التجنيد يتم وفق السن القانونية، مؤكدا رفضه لانتهاج أية حركة مسلحة عمليات التجنيد.

وقال دقلو: "ستكون هناك إجراءات صارمة لمنع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري وقيادة سيارات عسكرية لغير القوات النظامية وإخراج قوات حركات الكفاح المسلح إلى خارج المدن وإلزامها بمواقعها لحين تنفيذ الترتيبات الأمنية".

ودعا إلى تمكين قوات الشرطة من أداء دورها المطلوب في حماية المدنيين حتى يشعر المواطن بالأمن والاستقرار.