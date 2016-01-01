الجزائر تتهم المغرب بالتآمر على وحدة أمتها

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ"الانحراف المغربي الخطير"، مؤكدة أن التصرف الأخير للممثلية الدبلوماسية المغربية في نيويورك يعد "مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة: "قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لأطول احتلال أجنبي".

وأضاف ذات المصدر أن هذا "الادعاء المزدوج يشكل اعترافًا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء".

وتابع "أن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي (مسألة النزاع في إقليم الصحراء المغربية) وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن هذا التصريح يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مبرزة أن الجزائر " تدين بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

ونبهت الخارجية الجزائرية أنه "في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".