حالات وفاة و2516 إصابة بكورونا في العراق

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفا و267 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 2516 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و402 ألف و311 إصابة.



وأشار التقرير إلى شفاء 3475 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و342 ألفا و13.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 7354 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و914 ألفا و165 شخصا .