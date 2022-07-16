بايرن: لا نتوقع ضم دي ليخت قبل معسكر الولايات المتحدة

صرح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، بأنه لا يتوقع ضم ماتيس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي قبل سفر الفريق البافاري إلى المعسكر التدريبي في الولايات المتحدة بعد غد الاثنين.

وفي تصريحات للإذاعة البافارية، قال الحارس الدولي السابق اليوم السبت، خلال التقديم الرسمي لفريق بايرن ميونخ، إن ضم دي ليخت قبل سفر بعثة الفريق مسألة "خيالية للغاية، ومن الصعب إعطاء توقع في هذا الشأن".

وأوضح كان أن فترة الانتقالات ممتدة حتى نهاية أغسطس المقبل. كان المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش أكد مؤخرا إجراء محادثات مع يوفنتوس حول انتقال اللاعب الهولندي الدولي. وأعرب كان عن رضاه بوجه عام عن قائمة الفريق وقال:" هذه قائمة جيدة جدا جدا تتمتع بجودة هائلة ومرونة هائلة أيضا".

وعن المدير الفني للفريق، قال كان إن يوليان ناجلسمان مدرب ماهر جدا من الناحية التكتيكية ولديه العديد من الإمكانيات والخيارات داخل هذه التشكيلة واستطرد: " لدينا تشكيلة ممتازة، ورغم ذلك فإن هذا لا يعني أننا لن نواصل البحث (عن لاعبين آخرين)".

كانت تقارير صحفية في إيطاليا كشفت أن يوفنتوس لا يزال يسعى إلى الإبقاء على دي ليخت الذي يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني وذلك عبر تغيير عرضه المقدم للاعب.

وكتبت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم أن قيادة يوفنتوس تسعى من خلال رفع راتب دي ليخت إلى إقناع الهولندي الدولي ومديرة أعماله بتمديد عقده حتى 2025.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس أبدى استعداده أيضا لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت من 120 إلى 90 مليون يورو غير أن هذه القيمة تظل أعلى من العرض المقدم من بايرن لضم دي ليخت حيث يتضمن العرض دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو للمكافآت.