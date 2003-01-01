رئيس حزب يميني متطرف ينتقد رقابة وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا

قال زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، إنه سيكافح بكل الوسائل ضد الخضوع للمراقبة من قبل وكالة الاستخبارات الداخلية "هيئة حماية الدستور".

وقال زعيم الحزب تينو شروبالا، اليوم السبت في شتوتجارت خلال مؤتمر للحزب في ولاية بادن-فورتمبرج: "لن نسمح بالانسحاق كبديل".

وخضع فرع الحزب في هذه الولاية مؤخرا للمراقبة من قبل هيئة حماية الدستور.

وقال شروبالا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه محاولة لتشويه سمعة حزب "البديل من أجل ألمانيا" وتفكيكه، معتبرا ذلك انحرافا مطلقا في أوروبا الديمقراطية.

وقالت أليس فايدل، التي تقاسم شروبالا زعامة الحزب، خلال افتتاح مؤتمر الحزب إنها لن تقف مكتوفة اليدين وهي تشاهد حزب "البديل من أجل ألمانيا" يتعرض للتهميش والتكميم.

وشغلت فايدل منصب رئيسة إقليمية للحزب في ولاية بادن-فورتمبرج لمدة عامين ونصف، لكنها قالت اليوم السبت إنها لا تريد الترشح مرة أخرى.

وقالت فايدل إن التنديد بـ"فشل الأحزاب القائمة" يتوافق مع الدستور، مضيفة أنه من الواجب الإشارة إلى مثل هذه الإخفاقات، قائلة إن الأحزاب الحاكمة تتحرك أكثر فأكثر بعيدا عن مبدأ الديمقراطية، مؤكدة أنهم سيدافعون عن أنفسهم سياسيا وقانونيا ضد المراقبة.