رئيس وزراء اليابان: نستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية

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أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن زيارته الى المملكة تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية.

وأضاف رئيس وزراء اليابان، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني في جدة، اليوم الأحد، أن "السعودية شريك استراتيجي مهم لنا".

وتابع أن هناك أكثر من 110 شركات يابانية تعمل في السعودية في مختلف المجالات.

وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس، خالد الفالح أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، توقيع 26 اتفاقية بين المملكة واليابان مؤكدا ان المملكة شريكا موثوقا لليابان في مجال إمدادات الطاقة.

ووصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة.