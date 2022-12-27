استمرار موجة الحر في أوروبا دون أي مؤشر على انحسارها قريبا

الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة رصدت في أوروبا، كان في صقلية في أغسطس 2021 مع تسجيل 48.8 درجة مئوية آنذاك.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الإيطالية، إن الجزيرة ستكون في "بؤرة" الموجة الحارة خلال الأسبوع المقبل.

وقد أطلق خبراء الأرصاد الجوية اسم شارون على الموجة، تيمناً بالعبّارة التي نقلت أرواحاً إلى العالم السفلي في الأساطير اليونانية.

وقال خبير الأرصاد الجوية الإيطالي جيوليو بيتي لبي بي سي إن "درجات الحراراة ستبلغ ذروتها بين 19 و23 يوليو في إيطاليا، كما هو الحال أيضاً في اليونان وتركيا ودول البلقان".

ونصحت الحكومة الإيطالية الجميع في الأراضي التي شملها الإنذار الأحمر يوم السبت، بتجنب أشعة الشمس المباشرة بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والسادسة مساء، والاهتمام بشكل خاص بالمسنين والضعفاء".

وقالت المرشدة السياحية في روما، فيليسيتي هينتون (59 عاما)، لبي بي سي إن ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ جعلا من التنقل في المدينة "كابوساً".

وأضافت: "الجو حار دائماً في روما، لكن هذه المرة استمر مدة أطول بكثير من المعتاد".

وتابعت: "أنا وأصدقائي المرشدون السياحيون مرهقون جداً. الأشخاص يغمى عليهم في الجولات، وهناك في الخارج سيارات إسعاف في كل مكان".

وقالت إيلينا (62 عاما)، من سكان العاصمة روما، لبي بي سي إنها لاحظت "تغييرا بارزا" في درجات الحرارة منذ 2003 تقريبا.

في غضون ذلك، وصلت الحرارة في اليونان إلى 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة. وأغلق معبد أكروبوليس – أهم معالم البلاد السياحية – أبوابه في وجه الزوار خلال ساعات الحرارة الشديدة يومي الجمعة والسبت.

واندلعت الحرائق صباح يوم السبت في غابات لابالما، في جزر الكناري الإسبانية، وتسببت بإجلاء ما لا يقل عن ألفي شخص، وقضت على مساحة 4500 هكتار من الأراضي.

وقال رئيس حكومة جزر الكناري المحلية، فيرناندو كالفيجو، إن الحرائق دمرت 12 منزلاً، وأعاد أسباب انتشارها السريع إلى "الرياح والظروف المناخية وموجة الحر التي نمر بها".