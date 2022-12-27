 تدريبات بحرية مشتركة بين واشنطن وسول وطوكيو لمواجهة تهديدات بيونج يانج - بوابة الشروق
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تدريبات بحرية مشتركة بين واشنطن وسول وطوكيو لمواجهة تهديدات بيونج يانج

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 10:06 ص

 

أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت اليوم الأحد، مع كوريا الجنوبية واليابان تدريبات بحرية مشتركة؛ للدفاع الصاروخي، ولمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وذكرت القوات البحرية في كوريا الجنوبية - في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية - أن "التدريبات الثلاثية أجريت اليوم في المياه الدولية بين كوريا الجنوبية واليابان، وشاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة الرادار إيجيس من الدول الثلاث".

وأضافت القوات أن "التدريبات تهدف إلى إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي بسيناريو يجسد هدفا افتراضيا".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات (هواسونغ-18)؛ الذي تصفه بأنه أساس قوتها النووية الضاربة قبالة ساحلها الشرقي.. قائلة: "إن السلاح (تحذير عملي قوي) للخصوم".

ونددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات، لكن بيونج يانج ترفض تلك الإدانة، وتقول إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس.


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