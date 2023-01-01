جلسة أخيرة تحسم مصير نجم دفاع السيتي

ينتظر الإنجليزي كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي، عقد جلسة مع المدرب بيب جوارديولا، من أجل حسم مستقبله.

ويسعى بايرن ميونخ لضم ووكر إلى صفوفه هذا الصيف، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وكانت أنباء قد ترددت حول توصل بايرن إلى اتفاق مع ووكر من أجل ضمه، لكن دون وجود اتفاق مع مانشستر سيتي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ووكر سيتحدث إلى بيب جوارديولا الأسبوع المقبل، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وأضاف رومانو: "ووكر سيتحدث مع جوارديولا، عندما يعود مانشستر سيتي إلى تدريباته الاستعدادية للموسم الجديد".

وأوضح رومانو، أن تلك المحادثة ستكون حاسمة قبل القرار النهائي للاعب، سواء بالبقاء أو الرحيل.