السلطات الروسية: مقتل شرطي في انفجار بموسكو

قالت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إن ضابط شرطة لقي حتفه في انفجار في العاصمة موسكو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وصرح مسئولون بأن مهاجما مجهول الهوية فجر عبوة ناسفة بجانب مركبة دورية في موسكو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتله ومقتل ضابط شرطة، وإصابة ضابطين آخرين.

ووقع الهجوم بعد دقائق من منتصف الليل بالقرب من محطة قطار "سافيولوفسكي" في وسط العاصمة الروسية، وفقا لفرع وزارة الداخلية في موسكو.

وذكرت الوزارة أن المهاجم اقترب من مركبة تابعة لشرطة المرور وفجر العبوة الناسفة، مما أدى إلى مقتل ضابط في مكان الحادث وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى.

ولم تكشف السلطات أية معلومات حول الدوافع المحتملة للهجوم وفتحت تحقيقا في الحادث.

يشار إلى أن حادثا مماثلا وقع في موسكو خلال شهر ديسمبر الماضي.

ولقي شرطيان ورجل حتفهم في انفجار وقع في جنوب العاصمة الروسية، فيما لم تتضح أيضا خلفية الحادث .

ووفقًا للمحققين، كان رجلا الشرطة في طريقهما للتحقق من رجل كان يقف بالقرب من سيارة شرطة، ولدى اقترابهما منه، وقع الانفجار.