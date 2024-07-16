 ضبط طالب بالبحيرة يدير مجموعات واتسآب وتيليجرام تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة - بوابة الشروق
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ضبط طالب بالبحيرة يدير مجموعات واتسآب وتيليجرام تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة

مصطفى عطية:
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 1:26 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب بالبحيرة يدير مجموعات عبر تطبيقي "واتس آب وتيليجرام" تزعم نشر صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائم على إدارتها بنشر مُشاركات تتضمن صور أوراق لأسئلة الإمتحانات والإجابات الخاصة بها أثناء انعقاد لجان الإمتحانات مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة - وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة، كما تبين إدارته 8 مجموعات على تطبيق المحادثات تيليجرام بذات النهج، وكذا تبين وجود 3 محافظ إلكترونية بها دلائل على تحويلات مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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