كامل الوزير: الدولة قادرة على سداد ديونها لأن مدخولاتها كبيرة جدا

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الدولة قادرة على سداد ديونها لأن مدخولاتها كبيرة جدا.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، عبر برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة حصلت على قرض لتطوير ميناء الإسكندرية وإنشاء محطة تحيا مصر، وذلك بقيمة عشرة مليارات جنيه من البنوك، بينها سبعة مليارات بالجنيه المصري.

وأوضح أن الميناء استطاع تحقيق عائد يبلغ عشرة مليارات جنيه في سنة واحدة، مشيرا إلى أن الميناء حقق في شهر مايو الماضي 13.7 مليون دولار، بما يوازي مليار جنيه، وإذا تم حساب نفس العائد على مدار 12 شهرا يصبح 12 مليار جنيه.

ونوه بأن هذا العائد كفيل بسداد مستحقات البنوك في إنشاء محطة تحيا مصر.

وتابع: «نحن سنستكمل مشروعات البنية الأساسية التي سنبني عليها كل صناعتنا وزراعتنا وسياحتنا مما لم يتم إنجازه من البنية الأساسية، لأننا انتهينا من جزء كبير منها وذلك بنسبة 80%».