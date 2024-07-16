مقتل 8 جنود في هجوم إرهابي بشمال غرب باكستان

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لقي ما لا يقل عن ثمانية جنود حتفهم، بعدما أحبطت القوات الأمنية هجوما إرهابيا على منشأة بانو كانتو نميت في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، حسبما أعلنت العلاقات العامة بالجيش اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الجناح الإعلامي للجيش القول إن الإرهابيين هاجموا المنشأة في الساعات الأولى من أول أمس الأحد، ولكن أفراد قوات الأمن أحبطوا محاولتهم بفعالية.

وأضاف الجناح الإعلامي أنه في أعقاب إخفاقهم في دخول المنشأة، اصطدم المسلحون بسيارة مفخخة بحائط المنشأة.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن انهيار جزء من الحائط وتدمير البنية التحتية المجاورة، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود.

وقال المتحدث العسكري إن مجموعة حافظ جول بهادور التي تعمل من أفغانستان هي التي نفذت الهجوم.

ويذكر أن باكستان استدعت في نوفمبر 2023 رئيس البعثة الدبلوماسية الأفغانية في إسلام آباد، وطالبت بترحيل جول بهادور زعيم فصيل من حركة طالبان باكستان المحظورة.