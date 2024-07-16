وزير دفاع إسرائيل يوافق على إصدار أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص الحريديم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من اليهود المتشددين (الحريديم).

وقال الموقع الإلكتروني الإسرائيلي «واللا»، مساء الثلاثاء، إن الجيش سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وأضاف الموقع أن جالانت وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامراستدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الحريديم.

يُشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أضاف بنودا قد تعطل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع، إن نتنياهو قد أضاف بعض البنود التي قد تعرقل أو تعطل التوصل إلى اتفاق يقضي بعود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأوضحت القناة أن "من أبرز تلك البنود عدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، وهو ما يعني وضع عراقيل في طريق إتمام الصفقة مع حماس، التي ترغب في عودة الأهالي الفلسطينيين إلى شمال القطاع".