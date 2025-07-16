الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي سياسة ممنهجة لتقويض الأمن بسوريا

أدانت سوريا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف، اليوم الأربعاء، مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، ما أسفر عن مقتل عدد من السوريين الأبرياء وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق العامة.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن "هذا الاعتداء السافر الذي يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر وخلق الفوضى، وتقويض الأمن والأمان في سوريا يمثل خرقًا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني".

وحملت سوريا إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، مؤكدة أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى تحمل مسئوليته واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا غارات الطيران الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، إلى 3 شهداء و 34 مصابا، حتى الآن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شنّ غارات على هدف عسكري قرب القصر الرئاسي في دمشق.