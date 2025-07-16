فاسكيز: قد أغادر ريال مدريد لكنه لن يغادرني أبدا

وجه لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني رسالة مؤثرة لجماهير النادي، بعد إعلان مغادرته لصفوف الميرنجي بشكل رسمي.

وقال لوكاس فاسكيز في تصريحات رسمية: "لقد مر ما يقرب من عشرين عامًا منذ وصولي إلى فالديبيباس، وأنا في سن السادسة عشرة، مليئًا بالأحلام والحماس لارتداء هذا القميص.. كانت كل خطوة في مسيرتي هبة، ومع مرور الوقت، أصبح ريال مدريد منزلي".

وأضاف اللاعب الإسباني: "لقد قضينا معًا ليالٍ لا تُنسى، احتفلنا بـ 23 لقبًا وصنعنا ذكريات لا تُمحى.. من أعماق قلبي، أشكر الرئيس، ومجلس الإدارة، والطاقم، والمدربين، وزملائي في الفريق، وفوق كل ذلك، الجماهير.. لقد دفعتموني دائمًا لتقديم المزيد".

وتابع: "اليوم، بعد أكثر من 400 مباراة، حان الوقت لوداع نادي حيات، لكنني أغادر ببال مرتاح، عالمًا أنني بذلت كل ما في وسعي.. لطالما كنت مدركًا للمسؤولية والشرف الكبير الذي يحمله ارتداء هذا القميص".

وأكمل: "لقد استمتعت بكل مباراة، وكل تدريب، وكل سفر، وإذا كان هناك شيء تعلمته من هذه الرحلة، فهو أن أحدًا لا يجب أن يخبرك أبدًا أنك لا تستطيع تحقيق شيء ما".

وأتم لوكاس فاسكيز تصريحاته قائلًا: "قد أغادر ريال مدريد، لكنه لن يغادرني أبدًا.. أينما ذهبت، سأقول بفخر إنني حظيت بشرف اللعب لأعظم نادٍ في العالم.. شكرًا لكم على مشاركتكم في أجمل رحلة في حياتي.. هلا مدريد، ولا شيء أكثر".