الدفاع العراقية: ماضون في إجراءاتنا القانونية بحق من أورد اسم الجيش بغير مكانته

أعلنت وزارة الدفاع العراقية ، اليوم الجمعة، أنها ماضية في إجراءاتها القانونية بحق من أورد إسم الجيش بغير مكانته واستحقاقه.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية ، " إن وزارة الدفاع تتقدم بالشكر والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".

وأضافت "لقد أثبت رجال الدين والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وفئات الشعب العراقي على اختلاف قومياته وأديانه وانتماءاته بأن الجيش العراقي هو كلمة الفصل في طريق الحرية وسور الوطن الغالي وسده المنيع بوجه من يحاول التصيد في الماء العكر او الإساءة الى سمعته ومكانته العالية".

وتابعت " إن الجيش العراقي العراقي البطل سيبقى رهن إشارة الشعب الذي أثبت ويثبت للعالم أجمع أنه شعب الملاحم والبطولات والأمجاد الخالدة في سفر التاريخ ، ومن يحاول أن يمس سمعة هذا الجيش الذي سطر اروع الملاحم في محاربة الإرهاب مع أخوته من القوات الأمنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة سيجد يد الشعب هي اليد الضاربة بالقانون لإيقاف أي افتراءات بحق مسيرته التي يشهد لها العالم أجمع والمطرزة بدماء الشهداء والجرحى من أبنائه الأبرار".

وتظاهر المئات من المواطنين العراقيين، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد دعماً للجيش العراقي، وندد المتظاهرون بكل من أساء لقوات الأمن.

وجاءت هذه التظاهرات عقب ظهور الأمين العام لـ شورى العلماء في الحشد الشعبي يوسف الناصري في لقاء تلفزيوني، واعتبرت تصريحات أطلقها خلال اللقاء بأنها مطالبات بحل الجيش العراقي .