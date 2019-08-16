 اختناق عشرات الفلسطينيين بالغاز إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اختناق عشرات الفلسطينيين بالغاز إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في رام الله

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 4:08 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 4:09 م

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية انطلقت، اليوم الجمعة، في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله.

وتوجه المشاركون في المسيرة اتجاه منطقة عين سامية احتجاجا على سرقة الأرض والمياه، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة "فتح"، والقوى الوطنية والإسلامية، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وكان عشرات المواطنين توجهوا لتأدية صلاة الجمعة في أراضي عين سامية، إلا أن جيش الاحتلال نصب حاجزا ومنعهم من الوصول إلى المنطقة، وأجبرتهم على الابتعاد.

وأفاد شهود عيان بأن قنابل الغاز والصوت أدت إلى احتراق عدد من الأراضي.

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