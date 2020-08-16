قال عزت الزاهي، بائع التين الشوكي، صاحب فيديو الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة معه، إنه يبيع التين الشوكي منذ 20 عامًا، وينتظر الموسم كل سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت: «قولت يا رب أنا مسامح الموظفة وربنا يصلح حالها وحالي»، مؤكدًا أنه لا يتمنى لها أن تتعرض لأذى.

وتابع: «لو كنت واقف في مكان مخالف كانت ممكن تقولي امشي.. لكن تدخل فيا باللودر يبقى حرام»، مؤكدًا أنه كان يرغب في الانصراف من المكان احترامًا للقانون ولكن الموظفة أصرت على أخذ العربة منه.

وأكد بائع التين الشوكي أنه لم يسيئ للموظفة لفظيًا كما تدعي، مشيرًا إلى أن لديه ثلاثة أبناء.

وعبر عن سعادته لتحرك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بمناصفته بقرار إنهاء انتداب الموظفة، قائلا: «الحكومة فوق راسي».

وبعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.