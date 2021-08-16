محافظ الجيزة: الدفع بـ٣٠ سيارة لشفط المياه الناتجة عن كسر خط مياه شارعى السودان وجامعة الدول

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه ٦٠٠مم الكائن بتقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بأحياء العجوزة والدقي.



ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة انجاز الاعمال بالتوازي مع اصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجه لذلك والتي تشمل عددا من متفرعات شارعي السودان وجامعة الدول العربية.



وصرح راشد بأنه تم الدفع بـ ٣٠ سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة كما تم إجراء تحويله مرورية مؤقته أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.



كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الإنتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.. لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي إحتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأى منطقة متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ١٢٥ وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة.