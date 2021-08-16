وزير خارجية بنجلاديش: نراقب الوضع في أفغانستان ولا نشعر بالقلق

صرح وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، بأن بلاده تراقب عن كثب الوضع في أفغانستان، بعد سيطرة مسلحي طالبان على العاصمة كابول لكنها ليست قلقة حيال ذلك.

وقال عبد المؤمن، في تصريحات لصحيفة "داكا تريبيون" البنغالية، "إن بنجلاديش تراقب عن كثب الوضع في الدولة الشقيقة العضو في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي سارك"، مضيفا "من السابق لأوانه الحديث حول اعتراف بنجلاديش بحكومة لطالبان، لحين معرفة كيف سيتطور الوضع".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان استيلاء طالبان على السلطة سيؤثر على بنجلادش بأي شكل من الأشكال، قال: "لا أعتقد أنه سيؤثر علينا بشكل كبير، ومع ذلك، هناك بعض الجهات التي ستحاول جعل بنجلاديش تتأثر بهذا، ونحن حريصون فيما يتعلق بهذا الأمر".