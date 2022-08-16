أعلن محمد ونس، المسؤول عن صفحة "The Power Of Social Media" على "فيسبوك"، التي تقود مؤخرا حملات لجمع تبرعات لمرضى ضمور العضلات من النوع الثاني، إن تطبيق "تيك توك" قرر دعم حملة جمع التبرعات لمرضى الضمور من الأطفال.

وكتب "ونس"، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلا: "اتحاد التيك توك تواصل معنا وقرر دعم حملات ضمور العضلات، ودعم (The Power Of Social Media) بوضع حسابنا من ضمن قائمة المؤثرين لديه، كما تم فتح حسابنا لعمل البث المباشر، وذلك مساندة ودعم منه لعمل أي بث مباشر والحصول على مكافآت نستطيع إدخالها في حملات التسويق أو التبرع بها كاملة للأطفال، كما نستطيع بث لايف من استديوهاتهم فى دبى مجانا".

وأضاف أن إدارة التطبيق عرضت عليه دعم حسابات الأشخاص التي ستدعم الحملات في البث المباشر، باختيارهم ضمن المؤثرين بناء على توجيهات إدارة الحملة.

وسبق أن تولت الصفحة نفسها، بفريق عمل ضخم، حملة شعبية لجمع تبرعات لـ"رقية" كأول طفلة من ضمور العضلات، حيث نجحت في جمع 40 مليون جنيه لها من تبرعات المتابعين، لإنقاذها من مرض ضمور العضلات الشوكي من النوع الثاني، الذي لا يدخل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أطفال ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت الصفحة، التي تتولى حملة جمع التبرعات للطفتين "علياء" و"فريدة"، المشهورتان إعلاميا بـ"توأم ضمور العضلات الشوكي من النوع الثاني"، اكتمال مبلغ 80 مليون جنيه، المطلوب لعلاج الطفلتين التوأم.

وبدأت الصفحة في قيادة حملة جديدة لجمع التبرعات للطفلة "سيلين، التي تشبه حالات "رقية" و"علياء" و"فريدة"، وتحتاج أيضا إلى حقنة بـ40 مليون جنيه مصري.

وتبلغ سعر الحقنة الواحدة لعلاج ضمور العضلات من النوعين الأول والثاني 40 مليون جنيه مصري، وهو علاج يتم استيراده من الخارج بالطلب، ويلزم أخده قبل إتمام الطفل سن العامين لضمان فعاليته، وفي حال تأخر لما بعد العامين يؤدي لانتشار أكبر لضمور العضلات قد يطال عضلات التنفس والقلب ويؤدي للوفاة.