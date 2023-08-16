وزير الدفاع الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى بيلاروس اليوم

يبدأ وزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانج فو، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى بيلاروس تستغرق ثلاثة أيام لمناقشة القضايا الملحة للتعاون العسكري الثنائي مع القادة ومسئولي وزارة الدفاع في بيلاروس.

ومن المتوقع أيضا أن يزور لي شانج فو عددا من المنشآت العسكرية في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وسيتوجه وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس قادما من روسيا، حيث شارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

وقال لي شانج فو، في كلمته، إن بكين ستواصل تعزيز آليات التعاون الأمني مع شركائها في منظمة شنغهاي للتعاون وبيلاروس، التي تطمح للانضمام إلى المجموعة.

وستكون زيارة لي شانج فو إلى بيلاروس أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي صيني رفيع المستوى إلى البلاد في السنوات الخمس الماضية. وسيكون هدف وزير الدفاع الصيني تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين بكين ومينسك، التي تعتبر الصين شريكا يحظى بأولوية في سياستها الخارجية.

وسيحدد مسؤولو الدفاع في بيلاروس والصين، خلال الزيارة، مجالات التعاون المستقبلي على المدى القريب وسيتبادلون الآراء حول الوضع الأمني الحالي في المنطقة والعالم.

وتمثل زيارة لي شانج فو إلى بيلاروس الزيارة الأولى منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

كما تأتي الزيارة بعد نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس، كما تأتي في وقت تقوم فيه الصين بدور الوساطة في الصراع الأوكراني.