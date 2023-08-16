قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة نقلت مواطني واحة سيوة ومنحتهم تعويضات لمصلحة أكبر، مؤكدًا أن الدولة تبحث على أن تصب المنفعة لصالح المواطن في النهاية.



وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، زيارة لمرسى مطروح والسلوم؛ لافتتاح عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية على جميع المحاور.



وشهدت مطروح طفرة على مستوى المشروعات بإنشاء مستشفى النجيلة المركزي، وتطوير مستشفى السلوم المركزي، ومستشفى العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام وتطوير الطريق الدولي الساحلي، وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.



كما تضمنت المشروعات تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو، وتنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار، وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو، إلى جانب إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه، وتمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه.



وننشر خلال السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي، خلال حواره بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، على هامش زيارته لمدينة السلوم:

محافظة مطروح لم تكن تحصل على اهتمام من الدولة خلال الأعوام الماضية

المشاريع التنموية التي تتم في المحافظة سيكون لها تأثير كبير على حياة أهلها

المشاريع التنموية ستخلق مزيدا من فرص العمل بالمنطقة

نحن بحاجة لتنظيم تواجد القبائل طبقا لأعرافهم

ما تم خلال الفترة الأخيرة ما هو إلا خطوة من طريق سيتم استكماله

تعرضنا لأزمتي كورونا والحرب الأوكرانية وهما خارجتان عن إرادتنا

هناك برنامج تطوير كبير جدا لأهالينا في سيناء

خلال العشر سنوات الماضية حرصنا على ألا نغامر بما يتعلق بمصالح المواطنين

بالجهد والتخطيط والإرادة سنتجاوز كل التحديات

نحن نحاول تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية ببرامج تساعد المواطنين الذين يمرون بالأزمة

أحب أن أطمأنكم أننا سنعبر التحديات التي تواجهنا

تكلفة تشغيل محطات الكهرباء باتت عبئا على الدولة

مهلة ستة أشهر سنقوم خلالها بالتعامل مع الأراضي التي تضررت في سيوة

هناك خطة لتوفير المياه للمدن الساحلية وقمنا بإنشاء محطة مياه لتوفير احتياجات مدينة مرسى مطروح

لا بد من التأكيد على مبدأ عام هو أن الدولة لا تتخذ أي إجراء يضر المواطن

ملف المياه مهم جدا ولن توجد أي فرصة لزيادة كميات المياه إلا وسنتخذ إجراء نحو توفيرها

يجب التعامل مع ملف توفير المياه للزراعات بمنهج علمي

سيتم ترضية من تأثر بأعمال التطوير بشكل كامل

ما يتم في مصر في ظل الظروف الحالية هو فضل كبير من الله

سيتم الانتهاء من مشروعات الطرق بمطروح خلال العام الحالي

لا يوجد مانع من إنشاء شركة تنمية خاصة بأبناء مطروح على غرار ما حدث في سيناء