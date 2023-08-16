بوتين يناقش مع الحكومة الروسية الاقتصاد في مناطق تعدين الفحم

سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر رابط فيديو، اجتماعا مع أعضاء الحكومة الروسية اليوم الأربعاء لمناقشة الاقتصاد في مناطق تعدين الفحم ومجموعة من القضايا الملحة.



وسيركز الاجتماع على الاستثمار في القطاعات غير المتعلقة بالفحم في اقتصاد مناطق تعدين الفحم التقليدية في روسيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، بأن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، وحاكم منطقة كيميروفو سيرجي تسيفيليف، ورئيس جمهورية كومي فلاديمير أويبا، سيعرضون تقارير على الرئيس الروسي.



ويجتمع الرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة بصورة منتظمة. وخلال مثل هذه الاجتماعات، يستمع بوتين إلى تقارير حول موضوعات محددة مسبقا ويناقش القضايا الملحة مع الوزراء. وفي أعقاب هذه الاجتماعات، يتم إصدار تعليمات رئاسية.



وركزت الاجتماعات السابقة من هذا النوع على تطوير نقاط العبور على الحدود الروسية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الجديدة في روسيا، وقضايا أخرى.