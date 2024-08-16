القوات الأوكرانية تبث مقطع فيديو للتوغل المفاجئ في منطقة كورسك الروسية

بعد أكثر من أسبوع من بدء تقدم القوات الأوكرانية في منطقة "كورسك" الروسية، بثت القوات المحمولة جوا في كييف، مقطع فيديو، يظهر ما يبدو أنه الساعات الأولى من العملية، حسب ما ذكرته الوحدة القتالية اليوم الجمعة.

وجاء في مقطع الفيديو، الذي تخللته موسيقى تشبه موسيقى أفلام الأكشن أن يوم السادس من أغسطس وهو اليوم الذي بدأ فيه الهجوم، سوف يتم تسجيله في التاريخ بوصفه يوما تاريخيا في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار النص المصاحب للفيديو إلى "إزالة الألغام واختراق الحدود وتدمير منشآت الدفاع للعدو والضربات الجوية ونيران المدفعية وأسر أسرى الحرب".

وأضاف أن حرس الحدود والجيش الروسي فوجئوا تماما بالهجوم.

ولم يتسن في بادئ الأمر التحقق من صحة مقطع الفيديو من مصدر مستقل، لكن تم تداوله عبر العديد من المواقع الإخبارية الأوكرانية والروسية.

والتوغل الأوكراني في الأراضي الروسية يتم اعتباره أيضا إحراجا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يتولى السلطة منذ 25 عاما.

وتواصلت المعارك في منطقة كورسك، القريبة من الحدود الأوكرانية. وطبقا للقيادة العسكرية في كييف، مازالت القوات الأوكرانية تتقدم وذكرت تقارير أنها سيطرت على أكثر من 80 منطقة، على مساحة 1500 كيلومتر مربع.

غير أن مراقبين عسكريين مستقلين يرون أن تلك المزاعم مبالغ فيها وأشاروا إلى أن نصف هذا الرقم ربما يكون صحيحا.