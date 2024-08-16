قال الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني، إن جميع مقرات القوات المسلحة السودانية تعرضت لهجمات «عنيفة للغاية» من قبل عناصر الدعم السريع، مشيرا إلى أن الجيش السوداني تمكن من صد هجمات الميليشيات والسيطرة على الوضع.

وأضاف خلال تصريحات لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن «القوة الصلبة» للدعم السريع قد «تحطمت»، مشيرا إلى أن الميليشيات تتمركز الآن في مجموعات صغيرة منتشرة لكنها لا تسيطر.

وأوضح أن القوات المسلحة تعمل على استعادة المناطق التي تشهد اشتباكات، لا سيما وأن الحرب انتقلت إلى مرحلة «حرب المدن»، موضحا أن هناك مجموعات مكونة ما بين 20 عربة إلى 5 عربات من الدعم السريع تنفذ هجمات سريعة ثم تغير مواقعها.

وذكر أن الدعم السريع ما زال متواجدا في بعض المناطق؛ لكنه لم يعد يسيطر عليها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للميليشيات هو «تهجير المواطنين ونهب البنوك والسيارات والذهب».

وأضاف أن الدعم السريع يستغل إطلاق سراح 32 ألفا من السجون بعد عملية اقتحام السجون في الأيام الأولى، موضحا أن الدعم السريع كان يقوم باقتحام السجون وإطلاق سراح المساجين، بمن فيهم المدانون بقضايا قتل وإرهاب، عند دخوله أي مدينة.

ولفت إلى استمرار تدفق «المرتزقة» من دول غرب إفريقيا لدعم ميليشيات الدعم السريع، قائلا إنه: «لا يتوقف إمدادهم يوميا بالمرتزقة من دول جوار غرب إفريقيا».