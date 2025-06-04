نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني قوله إن حماس تعمل على إعادة صياغة ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ليصبح أكثر إيجابية، وليشكل أساسًا للمحادثات.

ويضغط ويتكوف على الوسطاء لتقديم رد جديد، أقرب إلى مقترحه، على أمل أن يشكل أساسًا للمحادثات المقبلة في الدوحة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ويتوقع الأمريكيون التوصل إلى إعلان عن انفراجة بحلول عيد الأضحى هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق، أفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن حماس تطالب بضمانات أمريكية ومقترحات جديدة من الجانب الفلسطيني. وتُعقد هذه المحادثات بهدف التوصل إلى تفاهمات قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى خلال الأيام الأخيرة بكبار مسئولي حماس في الدوحة.

وأوضحت حماس، خلال الاجتماع، أنها تطالب بضمانات أمريكية لمواصلة المحادثات، بعد 60 يومًا من التهدئة، للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفًا للأعمال القتالية.