مساعد وزير الخارجية الإماراتي: نُدخِل إلى غزة نحو 50 شاحنة مساعدات يوميا بالتعاون مع مصر

قال مساعد وزير الخارجية الإماراتي سلطان الشامسي، إن بلاده مستمرة في جهود تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، مساء السبت، أن الفترة الماضية تشهد إدخال مساعدات بمعدل يومي يزيد عن 50 شاحنة متنوعة بما يتجاوز 500 طن.

وأشار إلى أن أكثر من 80 ألف طن من المساعدات تم إدخالها بالفعل إلى القطاع، مؤكدا أن بلاده تعمل قدر المستطاع على ضمان وصول المساعدات لمحتاجيها في غزة سواء في جنوب القطاع أو شماله.

وثمن الجهود المصرية التي تبذل على كل المستويات للتعاون في إدخال المساعدات لغزة، بما في ذلك مشروع مشترك بمدينة العريش لإيصال المياه إلى القطاع وصولًا إلى خان يونس جنوبي القطاع، مع العمل على تمديده ليصل إلى مختلف المخيمات.

وشدد على أن الوضع الإنساني في غزة يشهد مزيدًا من التدهور مع قدر كبير من الاحتياجات سواء الصحية أو الغذائية، مؤكدا أن هناك فريقًا إماراتيًّا يعمل على تحديد هذه الاحتياجات وتدبير المساعدات.

وأفاد بأن هناك فريقًا لوجستيًّا في مدينة العريش يتابع هذا العمل، كما توجد مخازن لوجستية إماراتية بمدينة العريش، تضم أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية بجانب الخيام، ويتم العمل على إدخالها.