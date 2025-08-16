فرانشيسكا ألبانيز تثير غضب إسرائيل: يجب التوقف عن وصف حماس بالقتلة لقد تم انتخابهم ديمقراطيا

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "يجب التوقف عن وصف حماس بالقتلة. لقد تم انتخابهم كسلطة حاكمة من خلال انتخابات ديمقراطية".

وأضافت ألبانيز أن "حركة حماس ليست مجرد تنظيم مسلح، بل كيان سياسي فاز بالانتخابات عام 2005، وأسّس مؤسسات مدنية وخدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات"، مطالبة بالتعامل معه كتنظيم سياسي له جناح عسكري، لا كـ"مجموعة إرهابية".

وأثارت تصريحات ألبانيز غضبا في إسرائيل ومن دول غربية داعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي طالبت بإقالتها بسبب ما وصفوه بـ"تحيّزها السافر لصالح الفلسطينيين"، وتجاهلها ما تسميه إسرائيل "مجزرة السابع من أكتوبر".

وفي وسائل إعلام إسرائيلية، وُصفت ألبانيز بـ"الناطقة باسم حماس"، وسط مطالب متكررة بإقالتها بسبب مواقفها الرافضة للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.