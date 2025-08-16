ترامب بعد لقائه بترامب: أحرزنا تقدما إلا أننا لم نتمكن من التوصل لاتفاق نهائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في اجتماعهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق نهائي.

جاء ذلك في تصريحات لترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين، الجمعة، عقب اجتماع استمر لنحو 3 ساعات في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة" بولاية ألاسكا الأمريكية.

وعقد الاجتماع بصيغة 3+3، حيث حضر من الجانب الأمريكي ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بينما ضم الوفد الروسي بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

وقال الرئيس الأمريكي: "كان هذا الاجتماع مثمرًا لقد أحرزنا تقدمًا كبيرا. اتفقنا على الكثير من الأمور، لكننا لم نتفق تمامًا على بعض الأمور المهمة".

وأضاف: "ثمة بعض القضايا المهمة التي لم نتفق عليها بالكامل بعد، لكننا أحرزنا بعض التقدم".

ولفت إلى أنّ "الاتفاق لا يعتبر اتفاقا إلا بعد التوصل إليه".

وأشار ترامب، إلى أنه سيتصل "بأشخاص يراهم مناسبين" من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن اجتماعه مع بوتين.

وقال: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا اليوم. لطالما كانت علاقتي بالرئيس بوتين ممتازة. عقدنا العديد من الاجتماعات الصعبة، بل وحتى الجيدة".

وذكر ترامب، أنهم توصلوا إلى اتفاق مع بوتين حول العديد من النقاط، وقال إن "بعض القضايا المتبقية قليلة جدًا"، وإن بعض القضايا المتبقية "ليست بتلك الأهمية".

وأوضح أن إحدى القضايا المتبقية "ربما تكون الأكثر أهمية"، وأن "هناك فرصة كبيرة جدًا للتوصل لحل بشأنها".

وتابع أنه يأمل في عقد اجتماعات مثمرة مع روسيا في المستقبل.

وقال ترامب: "سنمنع مقتل آلاف الأشخاص أسبوعيًا، والرئيس بوتين يرغب في ذلك بقدر رغبتي".

وخاطب ترامب بوتين قائلا: "سنلتقي قريبًا على الأرجح"، ورد ترامب على سؤال بوتين "هل في موسكو؟" بالقول: "من الممكن".

وفي وقت سابق من الجمعة، انتهى الاجتماع بين الزعيمين في ألاسكا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول عقد الاجتماع تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمر نحو ثلاث ساعات.

وبحث ترامب وبوتين، وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية.