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مرتضى منصور: إيهاب جلال مدرب محترم ولا يقل عن طلعت يوسف وميدو

شريف أبوحمد
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 3:48 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 4:10 ص

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن كل الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للمنتخب تصلح لتدريب الفراعنة، وذلك في تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وتحدث أيضا مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، عن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري والمرشح لقيادة الفراعنة وقال:" إيهاب جلال مدير فني محترم، وكل المرشحين لقيادة المنتخب يصلحوا لتولي المهمة".

وأضاف:"أتركوا إيهاب جلال يأتي بالجهاز الفني الذي يريده ثم حاسبوه في حالة الإخفاق بعد ذلك".

وأتم:" إيهاب جلال درب الزمالك من قبل وهو مدير فني مميز ولا يقل عن طلعت يوسف وميدو وحسن شحاتة".

ومن المقرر أن يلعن عن الاسم الذي سيتولى المهمة الفنية لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي المقال خافيير أجيري.


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