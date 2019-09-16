نقابة عمال السيارات الأمريكية تدعو لإضراب ضد جنرال موتورز

دعت النقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات الأمريكية إلى تنظيم إضراب على مستوى البلاد ضد شركة جنرال موتورز اليوم الأحد في منتصف الليل، بعدما انهارت المفاوضات معها بشأن تحسين الأجور والرعاية الصحية والتأمين الوظيفي.

والتقى المئات من القيادات المحلية للنقابة صباح اليوم الأحد في مقر جنرال موتورز في ديترويت لبحث موضوع تنظيم الإضراب. وانتهى عقد النقابة مع شركة السيارات الأمريكية ليلة أمس السبت.

ويأتي الإضراب بعدما بدأ حوالي 850 موظف لشركة أرامارك وهي احدى المتعاقدين للصيانة بمصانع جنرال موتورز إضرابا في مصانع في ولايتي ميتشجان وأوهايو الأمريكيتين.

وقال جيرالد كريم وهو مدير إقليمي بالنقابة إن الظروف بالنسبة لعمال الصيانة سيئة للغاية، ولا يزال يتعين عليهم الحصول على مساعدة حكومية حتى على الرغم من العمل لساعات طويلة. وقال في بيان صحفي إنه "أمر مخز".

واشتكى بعض العمال النقابيين من أن النقابة أبلغت أعضاءها بأن يتجاوزا عدد المضربين من عمال أراماك للصيانة.

ويتظاهر العمال من أجل إنهاء العمل بنظام أجور فئتين يقدم أجورا أقل ومزايا أقل لعمال الصيانة، ويريدون من جنرال موتورز أن تجد وسيلة لتحويل العمالة المؤقتة إلى دائمة.