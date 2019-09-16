الإنتاج يضم لاعب النجم الساحلي على سبيل الإعارة

أعلن نادي الإنتاج الحربي عن تعاقده مع أيمن الطرابلسي لاعب وسط النجم الساحلي التونسي على سبيل الإعارة، لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع وضع بند أحقية الشراء.

وأكد مسؤولو الإنتاج أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للإنتاج الحربي عبر البريد الإلكتروني ووصل إلى القاهرة أمس الأحد، ومن المنتظر أن يشارك اليوم في التدريبات الجماعية للفريق.

ولعب الطرابلسي، صاحب الـ27 عامًا، الموسم الماضي مع الخور القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأنهى مسئولو الإنتاج الحربي كافة الإجراءات تمهيدًا لضم اللاعب والاستفادة من خبراته وتجهيزه قبل انطلاق الدوري.

وأشاد اللواء أشرف عامر رئيس النادي بصفقة الطرابليسي، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق العسكري.

يذكر أن الإنتاج الحربي، نجح خلال الفترة الماضية، في التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق قادمًا من الإسماعيلي، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسي من الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدري ومحمد عصام الغندور من الأهلي وعلي فتحي لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر ومحمد شوقي غريب من إنبي، وذلك من أجل تدعيم فريقه استعدادا للدوري الجديد .