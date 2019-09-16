جامعة السادات تنظم قافلة بيطرية مشتركة مع جامعة حلوان بالجيزة

نظمت جامعة السادات بالتعاون مع جامعة حلوان قافلة بيطرية مشتركة السبت، إلى قرى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة ضمت مجموعة من أساتذة كلية الطب البيطري ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات.

وقال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات إن القافلة توجهت بالقرب من إطفيح بالجيزة وذلك لتقديم الكشف والعلاج بالمجان للحالات المرضية وتقديم المشورة البيطرية والتوعية للأهالي مشيرًا إلى أن القافلة قدمت الخدمات البيطرية التي يفتقدها الأهالي بتلك القرى.

وأشار بيومي -في تصريحات صحفية خاصة لـ «الشروق»- إلى الاتفاق بين الجامعتين على القيام بقافلة طبية بشرية وبيطرية مشتركة لإحدى قرى المنوفية الشهر المقبل؛ ما يعكس الدور الهام الذي تتطلع به الجامعات في حل مشاكل المجتمع وتنميته بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.