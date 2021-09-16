دخل مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي المعار من الزمالك، دائرة اهتمامات رايو فايكانو الإسباني حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكان مصطفى محمد قد انتقل لصفوف جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك لموسم ونصف على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء لصالح الفريق التركي.

ولا يزال مستقبل مصطفى محمد مع جالاتا سراي غامضًا في ظل عدم تفعيل الفريق التركي لبند الشراء، ويحق له تفعيل بند الشراء حتى نهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين دولار.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية والتي أكدت اهتمام رايو فايكانو بضم مصطفى محمد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة، مشيرة إلى أن المهاجم الشاب تلقى 3 عروض من بوردو الفرنسي ورايو فايكانو الإسباني وأيندهوفن الهولندي، لكن العروض الثلاثة لم تفعل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يعود مصطفى محمد لدائرة اهتمامات رايو فايكانو مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل توتر العلاقة بين مهاجم منتخب مصر وفاتح تريم، المدير الفني لجالاتا سراي.