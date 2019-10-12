إحالة إمام مسجد بالدقهلية للجنايات بتهمة هتك عرض طفلة

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، إحالة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة في بيته عقب انتهاء درس تحفيظها القرآن الكريم.

واعترف المتهم أمام أسامة خليل، وكيل نيابة مركز طلخا، وأمانة سر محمد موسى وبإشراف حسن شطا مدير النيابة، بعد مواجهته بأقوال الطفلة، ووصفها وصفا دقيقا لمحتويات غرفة نومه، وأكد أنها بالفعل هي وصف غرفة النوم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ 11 عاما، وقيامه باستدراجها داخل غرفة نومه وحسر سروالها عنها وهتك عرضها.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه قد تم استعمال الطفلة جنسيا، وأنه يوجد ارتخاء بفتحه الشرج، كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة واستغلال المتهم كونه محفظا للطفلة القرآن الكريم، وقام بالتعدي عليها جنسيا.

وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من المدعوة "سارة. م. ع" ربة منزل، ومقيمة بقرية منشاة البدوي ضد المتهم "سليمان ف. س"، 39 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها "جنة. ع. ح"، 10 سنوات حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنح مركز طلخا.