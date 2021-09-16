ملك البحرين يشيد بما تشهده مصر من جهود ضخمة بقيادة الرئيس السيسي

عقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اجتماعاً في شرم الشيخ، اليوم الخميس، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تم استعراض سبل دفع مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أعرب الملك في بداية اللقاء عن شكره وتقديره للرئيس المصري على دعوته الكريمة لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أعرب عن اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخًا وتطورا بفضل العناية الدائمة والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين، وحرصهما على دفع آفاق التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا والتطورات، مما يجعلها نموذجًا للترابط والتكاتف بين الأشقاء.



ونوه بما تشهده جمهورية مصر العربية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود ضخمة وخطوات جبارة في كل المجالات وإنجاز مشاريع وطنية كبرى ومبادرات تنموية رائدة قادرة على إحداث نهضة كبرى وتقديم تجربة ملهمة في تحقيق التنمية المستدامة.



وجدد الملك، حموقف مملكة البحرين المتضامن والداعم لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وتأييدهما لكل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في مياه نهر النيل، ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة بما يضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل ويعود بالنفع على كافة الأطراف بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.



وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق المشترك تجاه جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، وجددا التأكيد على دعم المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.



وأشار الملك إلى اهتمام مملكة البحرين بالتطورات الجارية في أفغانستان؛ مؤكداً، على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني، ومنوهاً بجهود المملكة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في أفغانستان.



هذا؛ ووجه حضرة الدعوة للرئيس المصري لزيارة مملكة البحرين، حيث قبلها «السيسي» شاكراً على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.



ومن جانبه؛ رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة الملك لمصر، مشيداً بجهوده وحرصه على توثيق وتنمية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبمواقفه المشرفة وما يكنه من محبة كبيرة لمصر وشعبها، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها مملكة البحرين، متمنيا لهذه العلاقات استمرار التطور والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.