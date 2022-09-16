مخرج أرواح خفية يعقد جلسات عمل استعدادًا لبدء التصوير في أكتوبر المقبل

يعقد المخرج إبرام نشأت جلسات عمل لمسلسله الجديد "أرواح خفية" من أجل الاستقرار على النجوم المشاركين وأماكن التصوير لبدء التصوير في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني المقبل، حيث تدور أحداثه في 10 حلقات، حول مدرسة لها علاقة بعالم الأرواح الخفي مما يؤدي إلى صراع بين أبطال العمل.

المسلسل بطولة سمية الخشاب، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، منذر رياحنة، وعدد كبير من الأطفال من مختلف الأعمار، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

ومن ناحية أخرى، يعقد المخرج إبرام نشأت جلسات عمل خلال الفترة المقبلة لفيلمه الجديد فيلم "التاروت" للاستقرار على الفنانين ومعاينة أماكن التصوير.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى نيرة، وهي تتوقع المستقبل عن طريق قراءة أوراق التاروت، والعمل ينتمي إلى نوعية أعمال الدراما الاجتماعية التشويقية.