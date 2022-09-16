الإمارات وإسرائيل تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و يائير لابيد رئيس وزراء دولة إسرائيل العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في ضوء الاتفاق الابراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020.

وناقش وزير الخارجية الإماراتي خلال زيارة رسمية لإسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية ، وسبل تعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،بحسب وكالة أنباء الإمارات(وام).

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تمضي قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه رحب لابيد بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى دولة إسرائيل مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وألقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة عقب اللقاء قال فيها إن هناك نموا مستمرا في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، معربا عن اعتقاده أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين قد تكون أسرع اتفاقية تجارة حرة توقعها إسرائيل.

وأضاف " أتطلع إلى استمرار علاقتنا الثنائية على وتيرة مميزة ودافئة وأن يجني المواطنون الإماراتيون والإسرائيليون ثمار هذه العلاقة ويشعروا بالسعادة من أجل نشر رسالة أمل تحتاجها منطقتنا منذ وقت طويل".

من جانبه ، قال لابيد ر " إننا نحتفي اليوم بزيارة شريك استراتيجي لدولتنا" مؤكدا أن هذه الزيارة التاريخية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نموا مضطردا، وقد وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ونمضي قدما نحو تعزيز علاقتنا بما يحقق الازدهار والتنمية المستدامة لشعبينا.